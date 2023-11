Si sa che a Josè Mourinho piace andare avanti in tutte le competizioni così come gli scorsi anni dove l’allenatore portoghese ha vinto la Conference League e ha raggiunto la finale di Europa League persa poi contro il Siviglia.

E proprio su questa domanda l’allenatore portoghese è stato chiaro:

Per lei è più un obiettivo il quarto posto o arrivare in fondo in Europa League?

“Sono cresciuto nelle squadre in cui era impossibile pensare che il campionato è più un obiettivo rispetto all’Europa League. Non mi piace questo pensiero. Se arrivassimo in fondo alla competizione e ci sarà il bisogno di fare una scelta la faremo, ma ora è presto. Mancano 8 gare alla fine del 2023. Adesso è un momento difficile, partiremo domani, poi sabato giochiamo contro il Sassuolo. Solo dopo potremo avere più tranquillità, ma questi 3 giorni sarà dura”.