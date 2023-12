Mourinho: “Ringrazio la proprietà e Pinto per la vicinanza. Felice per i tifosi e per Foti”

Intervenuto a Dazn, Josè Mourinho, tecnico della Roma ha analizzato il match vinto contro il Sassuolo in lingua portoghese.

Mourinho: “Vittoria importante e meritata”

“Voglio ringraziare la proprietà e Tiago Pinto che nelle ultime 24 ore mi hanno offerto sostegno e stabilità emotiva di cui si necessita per continuare questo lavoro. Mi hanno dato fiducia. Quella di oggi è stata importante e meritata. La squadra, anche quando era sotto 1-0, è stata quella migliore in campo . Sono felice per i giocatori e tifosi. Voglio dedicare una parola al mio fantastico assistente Foti, il quale oggi era fuori ma ha lavorato moltissimo per questa gara. La dedico anche a lui. Il motivo per il quale sto parlando portoghese è che il mio italiano non è sufficientemente fornito e forte per esprimere determinati concetti. Quando ho parlato di stabilità emotiva ho parlato di una qualità che nella vita è necessaria per poter rendere ai massimi livelli. Quando il Sassuolo non ha ricevuto palla a causa del mio staff mi sono avvicinato al collega e ho detto che per ricevere fair play è necessario darlo e nel Sassuolo c’è un giocatore che è carente di questa qualità”. Questa l’unica risposta fatta al tecnico portoghese.