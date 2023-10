Josè Mourinho è tornato a parlare ai canali ufficiali della Roma in vista della sfida di questa sera contro il Servette: “Vincere la prima partita fuori casa è importante, ti dà la sicurezza che l’anno scorso non abbiamo avuto perdendo contro il Ludogorets. Tu devi continuare a vincere per assicurarti una posizione migliore. Questa di oggi sarà la prima gara in casa e vincendola arriveremmo a 6 punti, che rappresenterebbe una buona base di partenza”.

Che insidie nasconde la partita contro il Servette? “Hanno fatto molto bene nei preliminari di Champions, hanno vinto contro il Genk e hanno lottato fino alla fine con la squadra scozzese. Poi sono retrocessi ma hanno voglia di fare bene. Hanno perso la prima partita in casa e questo li mette un po’ in difficoltà. Finire la seconda giornata con 0 punti sarebbe assolutamente negativo e loro lo sanno. Vengono a Roma per portare a casa dei punti. Da quanto ho analizzato, il Servette ha esterni di buonissima qualità, un attaccante ivoriano con un’ottima presenza fisica, un allenatore che conosco bene perché l’ho affrontato in Manchester United-Anderlecht, è bravo e ha buone idee, le sue squadre sono sempre organizzate. Non sarà sicuramente una partita facile, ma vogliamo vincere e andiamo lì con questa intenzione”.