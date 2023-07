Nainggolan svela: “Spalletti voleva Lobotka già all’Inter. Garcia perfetto per il Napoli”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Radja Nainggolan, ex centrocampista di Roma e Inter, ha parlato dello scudetto vinto da Luciano Spalletti, tecnico del Napoli e del ritorno di Garcia.

Nainggolan: “Non credevo allo scudetto del Napoli”

Queste le parole del calciatore belga: “Pjanic-De Rossi-Nainggolan e Zielinski-Lobotka-Anguissa? I tempi sono cambiati, noi eravamo molto forti però c’era una squadra più forte, la Juventus. Non pensavo che il Napoli potesse vincere lo scudetto, Spalletti ha fatto un ottimo lavoro e ora tocca a Garcia dimostrare di poter fare altrettanto bene. Un aneddoto su Rudi Garcia? Con lui era sempre tutto tranquillo e perfetto”.

“E’ uno che fa star bene tutti: non c’erano mai problematiche. Con Osimhen si può puntare di nuovo allo scudetto? Non è facile, il Napoli è forte ma chi avrebbe detto che Kvaratskhelia avesse potuto fare una stagione come quella scorsa? Così come Osimhen. Dipende dall’allenatore, Spalletti mi disse già ai tempi dell’Inter di voler prendere un giocatore che poi ha allenato a Napoli: Lobotka, lo scorso anno ha dimostrato di essere uno dei più forti del campionato. Arrivare al titolo è facile, confermarsi è difficile”. Queste le parole riportate da Areanapoli.it.