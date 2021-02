Napoli-Benevento 2-0: continua il silenzio stampa dei partenopei

Napoli-Benevento 2-0

Il Napoli torna a vincere e questa volta convince anche. A differenza delle ultime gare gli azzurri hanno dimostrato buon gioco e determinazione. Mertens torna in campo dopo alcune settimane passate ai box ed è anche l’autore del gol (34′) che porta il Napoli in vantaggio. Il secondo gol è di Politano, al 66′. Il Benevento poco concreto e poco bravo a concludere le poche azioni create, non riesce a tenere testa a questo Napoli che ha lottato per 90 minuti. La formazione allenata da Rino Gattuso ottiene tre punti importanti e si piazza in sesta posizione con 43 punti.

Napoli, ancora silenzio stampa

Al termine del match il Napoli continua il silenzio stampa. Rino Gattuso e gli altri della dirigenza partenopea, così come i giocatori, decidono di non parlare, di prolungare il silenzio stampa iniziato dopo il ko contro l’Atalanta. Per la gara contro il Granada, valida per l’Europa League, il silenzio stampa è stato interrotto per obblighi UEFA.