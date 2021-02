Napoli-Benevento, tutto sul derby campano. Risultato, tabellino e highlights

Il Napoli supera con un gol per tempo il Benevento nella gara valida per la 24/a giornata di Serie A. Mertens, di nuovo in campo dal 1′, sblocca il risultato al 34′ del primo tempo, Politano raddoppia in maniera rocambolesca al 21′ della ripresa. Espulso nel finale, per doppia ammonizione, Koulibaly, allontanato al 36′ della ripresa. La squadra di Gattuso sale così a 43 punti, agganciando la Lazio al sesto posto, mentre quella di Inzaghi si ferma dopo tre pareggi di fila e rimane a quota 25.

Marcatori: 34′ Mertens (N), 66′ Politano (N)

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski (82′ Maksimovic), Insigne; Mertens (82′ Elmas). A disposizione: Contini, Ospina, Zedadka, Demme, Mario Rui, Elmas, Maksimovic, Hysaj, D’Agostino, Cioffi, Labriola, Lobotka. All.: Gattuso.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Tuia, Barba, Foulon (64′ Letizia); Viola, Schiattarella (46′ R. Insigne), Hetemaj; Caprari (64′ Sau), Ionita (82′ Moncini); Lapadula (70′ Gaich). A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Gori, Letizia, Caldirola, Pastina, Tello, Dabo, Insigne, Diambo, Gaich, Di Serio, Moncini, Sau. All.: D’Angelo.

Ammoniti: Koulibaly (N), Di Lorenzo (N), Barba (B)

Espulsione: Koulibaly (N)

NAPOLI BENEVENTO – GLI HIGHLIGHTS