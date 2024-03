Napoli, Calzona: “Abbiamo sprecato tanto. Su Osimhen doveva intervenire il VAR”

Le parole del tecnico dei partenopei, Francesco Calzona, ai microfoni di Sky Sport a margine della sfida di questa sera contro il Barcellona:

Sulla partita:

“Il demerito è nostro, abbiamo perso un sacco di palloni. In generale è stata una partita a fasi alterne. Qualcuno non in condizione ottimale. Mi dispiace per l’aver concesso troppo, nonostante la preparazione alla gara“.

Sul rigore non dato a Osimhen:

“Osimhen? Perché il VAR, a questi livelli, non si prende del tempo per esaminare certe decisioni? Però oggi eravamo sparsi per il campo, non abbiamo adoperato bene in fase difensiva”.

Sulle occasioni sprecate:

“Non rischiamo abbastanza il passaggio, cerchiamo la sicurezza. Bisogna non aver paura dell’errore, soprattutto sulla trequarti. Ci stiamo lavorando. Osimhen in fuorigioco spesso? Non era colpa sua, ma per il ritardo nei passaggi. Qualificazione Champions? Difficile, ma non siamo ancora condannati”.