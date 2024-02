Napoli, Calzona: “Buona prestazione contro una squadra forte, i ragazzi hanno dato l’anima”

Le parole di Francesco Calzona al termine della sfida contro il Barcellona:

Sulla gara:

“Abbiamo fatto una buona prestazione contro una squadra forte, di grandi campioni. Si è visto qualcosa di quello che abbiamo provato ieri anche se il tempo è stato poco. Siamo stati compatti, come una squadra, e questo è un punto di partenza importante”.

Sullo spirito del Napoli:

“L’abbiamo preparata in un allenamento e mezzo, abbiamo fatto qualcosina anche stamattina ma la squadra si è resa subito disponibile. Sappiamo che dobbiamo fare di più però oggi abbiamo fatto un passettino avanti e poi ce la giocheramo al ritorno. Il gol di Osimhen? Il suo ritorno è importante per noi, lui è tornato benissimo, con la testa giusta come tutti. È un grande campione e professionista, ci darà una mano. Ora il mister ha molta scelta tra lui, Raspadori, Simeone e di volta in volta sceglierà l’attaccante che fa più comodo alla squadra”

Su Osimhen:

“Il pari ci tiene in corsa ma anche nella sofferenza la squadra non voleva capitolare. Meret ci ha messo del suo, primo tempo è stato accettabile, secondo buono. A livello tattico dobbiamo crescere, c’è da lavorare. I segnali che mi ha dato la squadra sono positivi. Osimhen? Volevo sostituirlo anche prima, ma ho aspettato, soprattutto per un discorso tattico. Simeone, invece, è entrato bene, come tutti i subentrati.”.