Napoli, che succede? Monza esame del nove per Mazzarri

Napoli, i numeri non sorridono agli azzurri. Il cambio di allenatore al momento non sembra aver dato buoni frutti, i numeri di Mazzarri in linea con quelli di Garcia, e la classifica piange. Un quarto posto a rischio e risultati altalentanti che mettono in dubbio presente e futuro. Il fresco rinnovo di Osimhen non ha riportato il sorriso in casa dei Campioni d’Italia, la sconfitta dell’Olimpico contro la Roma ha messo in evidenza i problemi attuali della formazione del patron De Laurentiis.

Venerdi contro il Monza una vera prova del nove, dove una vittoria è d’obbligo. Mazzarri dovrà rinunciare a Osimhen e Politano squalificati e probabilmente a Lobokta in dubbio per problemi fisici.