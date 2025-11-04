Napoli-Eintracht Francoforte, probabili formazioni e dove vedere la partita

Oggi, martedì 4 novembre 2025, torna la Champions League. Ad aprire le danze della quarta giornata della prima fase è il Napoli di Antonio Conte. Gli Azzurri ospiteranno i tedeschi dell’Eintracht Francoforte. Il fischio d’inizio per Napoli-Eintracht Francoforte è previsto per le 18:45.

Napoli-Eintracht Francoforte, probabili formazioni

Il Napoli contro la formazione di Dino Toppmoller dovrà fare di tutto per riscattare l’ultimo match di Champions, quando i partenopei hanno tonfato in Olanda perdendo 6-1 contro il PSV. La situazione in classifica, dopo aver disputato tre giornate, vede il Napoli posizionato al 23esimo posto in classifica con tre punti. Gli azzurri, oltre che in Olanda, hanno perso anche contro il City di Donnarumma. Unica vittoria all’attivo quella all’esordio contro lo Sporting. Non sarà semplice per il Napoli, dovrà faticare molto per fare punti e cercare di agguantare i playoff.

L’Eintracht Francoforte ha iniziato il proprio cammino alla grande battendo, all’esordio, 5-1 il Galatasaray; ma poi ha incredibilmente perso con lo stesso punteggio sia contro l’Atletico Madrid che contro il Liverpool. I tedeschi sono piazzati al 22esimo posto, pari punti con i partenopei, ma un passo avanti grazie alla differenza reti. Anche la formazione di Toppmoller ha necessità di fare punti per avanzare alla fase successiva.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. Allenatore: Conte.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Zetterer; Amenda, Koch, Theate; Kristensen, Larsson, Skhiri, Brown; Doan, Knauff; Wahi. Allenatore: Toppmoller.

Dove vedere la partita

Napoli-Eintracht Francoforte si giocherà alle 18.45 di martedì 4 novembre 2025 e sarà visibile in diretta e in esclusiva tv su Sky. I canali per poter seguire il match al Maradona sono Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 253.

Si potrà seguire la partita anche in streaming su SkyGo (per i clienti Sky) e su NOW, ancora una volta tramite abbonamento.