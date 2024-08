Napoli, fatta per McTominay | Arriva dal Manchester Utd, decisivo l’ultimo rilancio.

Il Napoli ha trovato l'accordo col Manchester Utd per Scott McTominay. Soddisfatta la richiesta di Antonio Conte.

La notizia che Antonio Conte aspettava è arrivata, il Napoli ha chiuso un colpo importantissimo per il centrocampo. Arriva infatti uno dei primi obiettivi di questo mercato, dopo Lukaku, Scott McTominay dal Manchester Utd. Dopo la trattativa serrata dei giorni scorsi, è stato decisivo il rilancio di De Laurentiis, e la volontà del Man Utd di fiondarsi su Ugarte per il centrocampo.

McTominay al Napoli, affare chiuso: 30 milioni di euro al Manchester Utd

Le necessità economiche dei Red Devils sono state soddisfatte. Il Napoli ha raggiunto i 30 milioni di richiesta e la trattativa è andata a buon fine. Da capire se sia stata inserita anche una percentuale sulla futura rivendita. McTominay arriva a Napoli in un’operazione importantissima, che riempie uno dei reparti più in difficoltà della squadra partenopea. E che deve essere ancora puntellato: l’arrivo di McTominay non esclude l’arrivo di Gilmour.