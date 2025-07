Napoli, fatta per Milinkovic Savic | Il portiere serbo vestirà la maglia azzurra

Napoli – Milinkovic Savic, operazione da 22,5 milioni per il club partenopeo

Il Napoli ha piazzato un colpo importante per la porta. Dopo settimane di trattative e contatti continui, è stato raggiunto l’accordo con il Torino per l’arrivo di Vanja Milinkovic-Savic, primo nome nella lista di Antonio Conte fin dal suo approdo in panchina. L’intesa è ormai totale: il portiere serbo si trasferirà in azzurro per una cifra complessiva di 22,5 milioni di euro, somma che include i 21,5 milioni legati al cartellino e al contributo di solidarietà, più un milione aggiuntivo che consentirà al club partenopeo di dilazionare il pagamento su più anni.

La chiusura è attesa per giovedì 24 luglio, ma i dettagli sono già definiti e non ci sono più ostacoli: Milinkovic-Savic sarà il nuovo estremo difensore del Napoli. Una scelta precisa da parte di Conte, che ha individuato nel serbo l’uomo giusto per guidare la retroguardia, nonostante il recente rinnovo di Meret. L’obiettivo è garantire maggiore solidità in un reparto che la scorsa stagione ha mostrato più di una crepa.

Non si tratta però di un’operazione isolata, perché Napoli e Torino stanno perfezionando un’altro movimento: Ngonge è destinato a vestire la maglia granata. Per l’attaccante belga la formula sarà quella del prestito da un milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 18 milioni. Un incastro che fa felici entrambi i club: Conte ottiene il rinforzo che chiedeva da mesi, mentre il Torino rinforza il reparto offensivo senza un esborso immediato troppo oneroso.