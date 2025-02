Milinkovic-Savic para il rigore a Retegui. Tra Atalanta e Torino termina 1-1

Il canovaccio della gara è chiaro: pallino del gioco in mano all’Atalanta e Torino che si difende e prova a rendersi pericoloso in contropiede. Al 23′ i nerazzurri troverebbero il vantaggio con Bellanova ma l’ex granata stoppa il pallone con il braccio destro in seguito a un duello aereo. Al 30′ si ferma Kolasinac per un problema muscolare e continua l’emergenza in difesa per Gasperini, al suo posto Toloi. Al 35′ l’Atalanta si porta avanti nel punteggio con il colpo di testa di Djimsiti su calcio d’angolo. La risposta del Torino non si fa attendere e al primo vero pericolo per la difesa bergamasca punisce con Maripan sul calcio di punizione battuto da Lazaro da posizione decentrata sulla trequarti avversaria.

Il Torino ferma l’Atalanta al Gewiss

Al 72′ Retegui viene trattenuto in area da Tameze e per Piccinini non ci sono dubbi, è calcio di rigore. Dagli undici metri va l’ex Genoa ma serve un super intervento di Milinkovic-Savic per evitare il 2-1.

Tabellino del match

Reti: 35′ Djimsiti, 40′ Maripan

ATALANTA (3-4-1-2): Rui Patricio; Djimsiti, Hien, Kolasinac (30′ Toloi); Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri (57′ Cuadrado); Brescianini (57′ Samardzic); De Ketelaere (57′ Pasalic), Retegui (85′ Scamacca). All. Gasperini

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Pedersen (46′ Walukiewicz), Maripan, Coco, Sosa; Tameze (76′ Gineitis), Ricci; Lazaro (85′ Masina), Vlasic, Karamoh (63′ Njie); Adams (63′ Sanabria). All. Vanoli

Arbitro: Marco Piccinini

Ammoniti: 45+1′ Coco, 72′ Tameze, 75′ Milinkovic-Savic