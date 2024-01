Napoli-Fiorentina, le scelte di Mazzarri e Italiano | Le formazioni

Continua il ballottaggio Simeone-Raspadori come terminale offensivo, con l’argentino che dovrebbe avere la meglio. Sugli esterni, in avanti, dentro Politano e Kvaratskhelia. In mezzo al campo Cajuste, Lobotka e Zielinski. Difesa affidata a Rrahmani e Juan Jesus al centro, supportati da Di Lorenzo, sulla destra, e Mario Rui, sulla sinistra. Tra i pali c’è Gollini.

Linea difensiva a quattro con Milenkovic e Martinez Quarta al centro, sostenuti da Kayode e Parisi sulle fasce. Centrocampo con Arthur e Duncan, alle spalle di Ikoné, Bonaventura e Brekalo sulla trequarti. Attacco con il solo Beltran. In porta: Terracciano.

Le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltran. All. Italiano.