Napoli-Genoa, probabili formazioni e dove vederla

Se il Napoli vuole avere ancora una speranza di lottare per un posto in Champions deve cambiare rotta e deve farlo a partire dalla sfida casalinga contro il Genoa. Mazzarri deve essere bravo a trovare le motivazioni giuste prima del big match col Barcellona in Champions. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN sabato 17 febbraio alle ore 15.

Probabili formazioni di Napoli-Genoa

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Spence; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino