Napoli, Osimhen è tornato | L’attaccante è arrivato a Castel Volturno

Oshimen prenderà parte alla seduta pomeridiana per essere a disposizione contro il Genoa

L’attaccante Victor Osimhen è arrivato a Castel Volturno per allenarsi con la squadra nel pomeriggio in vista della partita contro il Genoa. Secondo quanto riporta Sky Sport, il centravanti è finalmente rientrato dalla Coppa d’Africa dopo aver perso la finale con la sua Nigeria e ora è tornato di nuovo a disposizione di mister Mazzarri.

Napoli, Mazzarri potrà finalmente contare su Osimhen

L’attaccante nigeriano prenderà parte alla seduta pomeridiana insieme al resto del gruppo a disposizione di Walter Mazzarri in vista della sfida che vedrà il Napoli impegnato contro il Genoa. L’allenatore, aveva annunciato già nel primo pomeriggio in conferenza la sua presenza nella seduta pomeridiana, ora però bisognerà capire se il giocatore riuscirà ad essere a disposizione per la sfida di domani.