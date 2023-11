Il presidente della Juve stabia Andrea Langella, che nella giornata di ieri ha affrontato il Napoli in allenamento a Castel Volturno. É intervenuto ai microfoni di radio Crc analizzando il rapporto con la famigli De Laurentis e il sistema di gioco del nuovo tecnico degli azzurri Walter Mazzarri.

Napoli, le parole di Langella

Di seguito le parole del presidente della Juve Stabia:

“Abbiamo uno splendido rapporto con la famiglia De Laurentiis che stimo molto e anche tra tifosi c’è un ottimo rapporto. Ieri come consuetudine ci siamo allenati insieme, 3 partitelle da 25 minuti, un modo per sgranchirsi le gambe”. Mazzarri ha giocato col 4-3-3, era molto sereno ma concentrato. E’ sempre bello affrontare il Napoli per noi, significa che stiamo crescendo ma ieri c’era un’aria serena. Ho visto anche Osimhen che ha parlato con Mazzarri. De Laurentiis era tranquillo, abbiamo parlato del più e del meno, ma con una serenità incredibile. Il nostro obiettivo è la salvezza e lo dico adesso che siamo primi, perché rispetto agli altri anni, quest’anno tutte e 20 le squadre hanno speso tantissimo quindi vedo grande competizione ed effervescenza“.