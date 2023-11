Gian Piero Gasperini, in vista di Atalanta-Napoli, si è espresso molto positivamente nei confronti della squadra partenopea durante un’intervista. L’allenatore dei bergamaschi ha aggiunto anche che l’Atalanta dovrà fare “qualcosa di forte e positivo per fare risultato”.

L’intervista a Gasperini | Le parole sulle due squadre

Gasperini nel corso dell’intervista che ha rilasciato, ha condiviso la propria visione sull’Atalanta: “Quest’anno siamo un po’ più teneri nei contrasti e nel recuperare palla, nell’andare a prendere l’avversario”. L’allenatore ha poi parlato del Napoli elogiandolo in questo modo: “Il Napoli è sorprendente rispetto a noi proprio per quello che ha espresso come qualità di gioco, la coralità della squadra e anche per questi nuovi giocatori che sono arrivati. Gli hanno dato un maggiore impulso”. Il mister atalantino ha citato anche giocatori di spicco di entrambe le squadre: “De Roon si sta allenando con la squadra e domani verrà convocato, sembra guarito, ma è chiaro che c’è sempre un po’ di preoccupazione. Per Muriel è un problema più tendineo che muscolare, peccato perché aveva fatto alcune partite in una buona condizione, riprenderà dopo la sosta. Kvaratskhelia? Bisogna dare un grande merito anche alla società e a Giuntoli, in un campionato non di primo livello hanno trovato un giocatore straordinario. Le idee sono sempre quelle valgono più dei soldi”.