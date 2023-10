Gasperini: “Usciamo più forti e consapevoli. Bene De Ketelaere e Muriel”

Intervenuto in conferenza stampa, Gasperini ha elogiato la squadra bergamasca al termine della sfida contro la Juventus. Queste le parole riportate da TMW: “Ne usciamo più forti e consapevoli, con delle certezze maggiori. Chi è entrato ha dato un buon segnale, ho bisogno anche che chi arriva dalla panchina possa dare delle risposte del genere. Abbiamo questa duttilità, ora quando recupereremo Scamacca in questo tipo di partite può essere decisivo. Usciamo da questa partita con dei valori migliori. Chiaro che c’è rammarico nel non aver fatto i tre punti, ma se la guardi in generale abbiamo giocato contro una buona Juventus, una Juve forte”.

L’Atalanta ha giocato una partita in più, ma mi sembra che anche sulla dimensione fisica l’Atalanta c’è.

“Faccio i dovuti scongiuri, ma stiamo bene e stiamo giocando con gli stessi giocatori. Fino ad adesso abbiamo sicuramente una buona condizione fisica, ma anche quella psicologica cresce. Poi ogni partita è difficile, ora andiamo a Lisbona contro una squadra tecnica, se non stai benissimo rischi di vedere poco la palla, ma quando vai in campo internazionale è sempre motivo di crescita, o vinci o impari”.

Allegri è contento del punto.

“Le considerazioni te le conquisti sul campo, non per il passato. In campionato riparti da capo. Si è adattata come fanno le squadre, anche quelle importanti. Siamo riusciti ad essere competitivi, siamo riusciti a fare la partita che volevamo fare, per noi è un metro di paragone perché la Juve è comunque una delle squadre più forti del campionato”.

Altra partita senza prendere gol.

“Il fatto che non prendi gol è figlio della forza che ha avuto la squadra, ma noi giochiamo per un risultato solo. Se avessimo vinto 5-4 sarei stato più contento (ride, ndr)”.

Muriel e Scamacca?

“L’ho visto bene, spero faccia la miglior stagione della sua carriera. De Ketelaere bene, giocando ogni tre giorni vengono fuori questi acciacchi. Scamacca domani si aggrega al gruppo, c’è un po’ un problema di condizione, però se sta bene lo recuperiamo per giovedì, altrimenti per domenica”.

Lo Sporting?

“Da domani penseremo anche allo Sporting, per quello che penso io e in un girone in cui passa la prima è chiaro che è una partita fondamentale”.