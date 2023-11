Dopo la sconfitta casalinga contro l’Inter, l’Atalanta si prepara alla sfida contro lo Sturm Graz, nel match che vale due terzi della qualificazione agli ottavi di Europa League. I bergamaschi sono in cima alla classifica con 7 punti e con una vittoria si assicurerebbero il passaggio agli ottavi. Gasperini dovrà però fare a meno di alcuni, perché oltre a Palomino e Touré, domani non saranno disponibili per la gara contro lo Sturm Graz nemmeno Scalvini, Ruggeri e De Ketelaere.

Le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2) – Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Scamacca. All. Gasperini. STURM GRAZ (4-3-1-2) – Scherpen; Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich, Schnegg; Serrano, Stankovic, Prass; Boving Vick; Horvat, Wlodarczyk. All. Ilzer.

Dove vedere Atalanta-Sturm Graz: diretta tv e streaming

La gara tra Atalanta e Sturm Graz avrà luogo il 9 novembre alle 21.00 al Gewiss Stadium di Bergamo. La partita sarà visibile in diretta in chiaro su TV8 e sarà trasmessa anche su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (canale 252). La diretta streaming sarà invece disponibile sulle app di DAZN e NOW e su SKY GO.