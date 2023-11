Sotto la pioggia incessante, nel primo non è stata una partita non molto entusiasmante, poche occasioni da una parte e dall’altra. Il primo tiro in porta del match arriva al minuto numero 40 con Calhanoglu che su rigore trasforma il vantaggio neroazzurro. Da segnalare nella prima frazione l’infortunio al ginocchio di Pavard.

Il secondo tempo è una giravolta di emozioni, l’Inter al 57′ fa lo 0-2 con un grandissimo gol di Lautaro Martinez, prima ancora Di Marco con un gran tiro dalla distanza aveva sfiorato il gol. Al 61′ è Scamacca a rimettere in partita l’Atalanta, che ci prova in tutte le maniere con l’attaccante romano anche se se la squadra di Gasperini deve fare i conti anche con l’espulsione di Toloi nel finale.

TABELLINO

ATALANTA (3-4-1-2): 1 Musso; 42 Scalvini, 19 Djimsiti, 23 Kolasinac (dal 55′ Pasalic); 77 Zappacosta (dal 55’Hateboer), 15 De Roon, 13 Ederson, 22 Ruggeri; 7 Koopmeiners; 11 Lookman, 90 Scamacca. A disposizione: 2 Toloi , 31 Rossi, 9 Muriel, 59 Miranchuk, 8 Pasalic, 33 Hateboer, 20 Bakker, 25 Adopo, 29 Carnesecchi, 17 De Ketelaere, 3 Holm, 21 Zortea, 43 Bonfanti Allenatore: Gian Piero Gasperini

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard (dal 31′ Darmian), 6 De Vrij, 15 Acerbi; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu (al 85′ Asllani), 22 Mkhitaryan (dal 70′ Frattesi,), 32 Dimarco (70’Carlos Augusto) ; 10 Lautaro Martinez (al 85′ Sánchez), 9 Thuram. A disposizione:70 Sánchez, 36 Darmian, 14 Klaassen, 5 Sensi, 12 Di Gennaro, 77 Audero, 95 Bastoni, 30 Carlos Augusto,16 Frattesi, 31 Bisseck, 42 Agoume, 21 Asllani Allenatore: Simone Inzaghi

Reti: 40′ Calhanoglu, 57′ Lautaro Martinez, 61′ Scamacca,

Ammonizioni: De Roon, Kolasinac, Gasperini, Toloi

Recupero: 4 minuti nel primo tempo, 6 minuti nel secondo.