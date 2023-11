Atalanta Sturm Graz, risultato, tabellino e highlights del match

L’Atalanta supera in casa per 1-0 gli austriaci dello Sturm Graz nella gara valida per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League e ottiene la certezza matematica di proseguire il suo cammino europeo a febbraio. La squadra di Gasperimi, al ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo, si impone grazie alla rete segnata al 50′ da Djimsiti. Con i tre punti gli orobici salgono in testa al girone D con 10 punti, a tre lunghezze di vantaggio sullo Sporting Lisbona che ha superato il Rakow per 2-1. All’Atalanta serve ora un punto contro lo Sporting il 30 novembre per essere prima e dunque accedere agli ottavii (7-14 marzo) evitando il playoff che tocca alle seconde (15-22 febbraio).

Il tabellino

ATALANTA: Musso, Toloi, Djimsiti, Kolašinac, Zappacosta (dal 1′ st Hateboer), de Roon, Éderson, Bakker (dal 44′ st Holm), Koopmeiners (dal 40′ st Miranchuka), Lookman (dal 17′ st Muriel), Scamacca (dal 17′ st Pasalic). A disp.: Carnesecchi, Rossi, Holm, Pašalić, Muriel, Zortea, Adopo, Hateboer, Bonfanti, Mendicino, Miranchuk. All. Gasperini. STURM GRAZ: Sherpen, Gazibegovic, Affengruber (dal 32′ st Fuseini), Wuthrich, Schnegg (dal 40′ st Dante), Lavalee, Stankovic, Prass, Boven (dal 15′ st Teixeira), Wlodarczyk (dal 15′ st Horvat), Sarkaria. A disp.: Maric, Obi, Borkovic, Javi Serrano, Teixeira, Horvat, Stuckler, Fuseini, Grgic, Dante. All. Ilzer. Reti: 5′ st Djimsiti Ammonizioni: Stankovic, Schnegg Recupero: 1′ pt

Formazioni ufficiali di Atalanta – Sturm Graz

ATALANTA: Musso, Toloi, Djimsiti, Kolašinac, Zappacosta, de Roon, Éderson, Bakker, Koopmeiners, Lookman, Scamacca. A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Holm, Pašalić, Muriel, Zortea, Adopo, Hateboer, Bonfanti, Mendicino, Miranchuk. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

STURM GRAZ: Sherpen, Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich, Schnegg, Lavalee, Stankovic, Prass, Boving, Wlodarczyk, Sarkaria. A disposizione: Maric, Obi, Borkovic, Javi Serrano, Teixeira, Horvat, Stuckler, Fuseini, Grgic, Dante. Allenatore: Christian Ilzer.

ATALANTA STURM GRAZ HIGHLIGHTS