Napoli-Inter, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Napoli-Inter, la sfida scudetto si gioca al ‘Maradona’

L’Inter campione in carica fa visita al Napoli dell’ex Spalletti, un match clou dal sapore di scudetto. Nerazzurri senza Bastoni, in difesa spazio a Dimarco, in alternativa D’Ambrosio con Skriniar defilato a sinistra. Il Napoli si affida al ritrovato Osimhen, al suo fianco Insigne.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi.

DOVE VEDERE NAPOLI-INTER IN TV

La partita tra Napoli e Inter è un’esclusiva DAZN: occorrerà scaricare l’app di DAZN su smart tv compatibili, utilizzare dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast, oppure console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S). Altra possibilità, l’uso del TIMVISION Box.

NAPOLI-INTER IN DIRETTA STREAMING

Napoli-Inter sarà visibile in streaming sul sito di DAZN, collegandosi tramite PC o notebook, oppure scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet.