Napoli-Inzaghi, contatto con DeLa: le intenzioni del tecnico

Napoli, contatto ADL-SIMONE INZAGHI. In attesa di capire come il Napoli chiuderà questa stagione, De Laurentiis ha chiamato il tecnico.

Napoli-Inzaghi, primo contatto

Il Napoli, sempre più vicino ad un cambio panchina a fine stagione, ha pensato a Simone Inzaghi come sostituto di Rino Gattuso. Inzaghi, sempre più lontano dalla Lazio, è stato contattato da Aurelio De Laurentiis, il quale inizia a portarsi avanti verso la prossima stagione. Il futuro della panchina azzurra potrebbe già avere il nome del suo sostituto.

Napoli-Inzaghi, si attende la decisione di Lotito

Simone Inzaghi, che al momento guida la Lazio, ma non ha ancora rinnovato con il club di Lotito, in questi giorni ha ricevuto la telefonata di De Laurentiis, il quale cerca di sondare il terreno in vista della prossima stagione. Al momento la risposta non è stata positiva. L’allenatore ha intenzione di continuare con la società biancoceleste e attende la mossa di Lotito. Il presidente della società capitolina, ha soltanto rinviato la decisione, appena possibile tornerà a discutere del rinnovo del contratto, dove certamente si valuteranno diversi aspetti. Sembra che si possa arrivare ad un accordo, ma fino al momento della firma, nessuna ipotesi andrà scartata. Su Simone Inzaghi non c’è soltanto il Napoli, anche la Juventus sembra abbia puntato gli occhi in vista dell’addio ad Andrea Pirlo a fine campionato.