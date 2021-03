L’attaccante francese, Alexandre Lacazette, in uscita dall’Arsenal, è stato accostato a Juventus, Roma e Sivglia. Secondo ESPN, sul ventinovenne ex Lione c’è anche l’interesse dell’Atlético Madrid.

Calciomercato Roma, interesse per Lacazette

La Roma cerca un attaccante di rilievo in vista dell’addio a Dzeko. La società ha puntato Alexandre Lacazette. Il francese, classe 1991, è in forza all’Arsenal e il suo futuro è ancora incerto. L’ex giocatore del Lione il prossimo anno entrerà in scadenza con i Gunners e non ha ancora raggiunto un accordo per il prolungamento del suo contratto. La mancata intesa dà già il giocatore lontano dalla Premier e verso la Serie A, direzione Roma.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>>

Calciomercato Roma, tutti su Lacazette, anche Juve e Atletico Madrid

La prossima estate dovrà trovarsi un’intesa con la società inglese che ancora non ha cercato contatto con l’agente del giocatore. Nel caso in cui il ventinovenne non dovesse sentirsi soddisfatto, l’intenzione è quella un vero colpo di scena: andare via. Secondo quanto riportato da “Espn”, su Lacazette ci sarebbe la Roma già da un po’ di tempo, ma negli ultimi giorni, sono arrivare anche diverse avversarie: Juventus e Atletico Madrid in primis, ma sembra che ci sia interesse anche da parte di Siviglia. Tutte queste società sono pronte a scendere in campo qualora il calciatore non dovessero riuscire a trovare un’intesa con l’Arsenal. Il giocatore, dimostratosi vero leader, sul campo e negli spogliatoi, quest’anno ha già messo a segno 13 gol. Il valore dell’attaccante è vicino ai 50 milioni di euro, una cifra interessante per i Gunners.