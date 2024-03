Napoli-Juventus, la prova del nove | Le formazioni

Supersfida al Maradona, nel posticipo si affrontano Napoli e Juventus. I partenopei campioni d’Italia cercano riscatto e punti per rilalire la classifica, di fronte la Juventus di Allegri desiderosa di ottenere l’intera posta in palio per proseguire la caccia al secondo posto in classifica insidiato dal Milan di Pioli. Una sfida da alta classifica, una vera prova del nove.

Napoli-Juventus le formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus,Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, Alcaraz, Locatelli, Miretti, Iling Junior; Vlahovic, Chiesa.