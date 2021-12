Napoli, la mossa di Giuntoli per la difesa: trattativa in corso

Si lavora sulla formula del prestito

Con la cessione di Manolas, al Napoli il mercato di gennaio sarà dedicato anche a trovare un centrale difensivo che possa sostituire il greco appena tornato in patria, all’Olympiakos. Luciano Spalletti ha infatti bisogno di un altro centrale che possa completare il pacchetto arretrato insieme a Juan Jesus, Rrhamani Koulibaly (che sarà impegnato nella coppa d’Africa con il suo Senegal).

Come riportato da Todofichajes.com, portale d’informazione spagnolo, Giuntoli sarebbe in trattativa con il Manchester United per Axel Tuanzebe. Il difensore inglese classe ’97 al momento è in prestito all’Aston Villa, ma rimane di proprietà dei Red Devils. Tuanzebe in particolare vorrebbe trovare più spazio dato che, quest’anno, non è stato molto impiegato nel club di Birmingham: ha infatti totalizzato solamente 9 presenze in Premier League (diverse di queste da subentrato nel finale) e 2 in Carabao Cup. L’obiettivo del Napoli è assicurarselo in prestito fino al termine della stagione con la possibilità di riscattarlo in un momento successivo.