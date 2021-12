Napoli, la decisione di Giuntoli: scelto il sostituto di Manolas

Il difensore viene dalla Francia

Dopo la cessione di Kostantin Manolas che è voluto tornare in patria, all’Olympiakos, il Napoli è alla ricerca di un nuovo centrale difensivo. Il pacchetto arretrato a disposizione di Luciano Spalletti è infatti troppo scarno per affrontare 3 competizioni con i soli Rrhamani, Juan Jesus e Kalidou Koulibaly che partirà per la coppa d’Africa a gennaio con il suo Senegal (dopo essere stato infortunato per gran parte del mese di dicembre).

Secondo il portale d’informazione Todofichajes.com, i partenopei avrebbero messo gli occhi sul difensore del Marsiglia Caleta Car. Il croato, classe ’96, è ormai da 4 anni al centro della difesa francese, anche se in questa stagione è stato spesso relegato in panchina. Ecco così che l’offerta proveniente dagli azzurri potrebbe stuzzicarlo a provare una nuova avventura all’estero. Il problema è che il Napoli vorrebbe Caleta Car in prestito con diritto di riscatto, mentre il Marsiglia preme sull’obbligatorietà di tale riscatto.