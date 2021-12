Napoli, rinnovo Insigne: c’è l’offerta dall’estero

Il capitano azzurro è sempre più lontano

La storia di Lorenzo Insigne al Napoli potrebbe terminare in questa stagione. La telenovela sul contratto è ampiamente nota con le due parti che stanno lavorando ma che non riescono a trovare un’intesa sul rinnovo del contratto in scadenza al termine di questa stagione. Sebbene sia difficile che Insigne se ne vada a gennaio, l’agente del giocatore ha fatto capire esplicitamente che, da febbraio, la situazione cambierà con il numero 10 libero di accordarsi con altre società.

LEGGI ANCHE

Calciomercato Genoa, tris salvezza per Sheva: assist dal Napoli

E le squadre interessate ci sono eccome. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, i canadesi del Toronto (squadra che ha accolto in passato Sebastian Giovinco) è pronta a mettere sotto contratto il capitano dei partenopei offrendogli un contratto da 7 milioni a stagione. Insigne è tentato, ma ora la palla passa al Napoli.