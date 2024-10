La decide Di Lorenzo: non basta il cuore del Lecce, il Napoli passa per 1-0

Tap in del capitano azzurro e tre punti conquistano. Il Napoli di Conte continua a volare ad ali spiegate.

Un primo tempo statico al Maradona con un Napoli che prova a tenere alto il ritmo e una difesa giallorossa che mantieni. Dopo una prima rete partenopea annullata a Di Lorenzo, protagonista della serata, la formazione di casa a vicino al vantaggio con Ngonge, prima, e con Lukaku, poi. Al 34′ grande parata di Meret su tiro ravvicinato di Baschirotto.

La gara resta complicata anche ella ripresa con un Napoli che prova ad attaccare a caccia del gol, che arriva soltanto al 73′. Tap in vincente di Di Lorenzo, bravo a capitalizzare la respinta di Falcone su colpo di testa di McTominay. I salentini ci provano nel finale, ma non riesco a trovare il pari. Napoli resta in testa al campionato.

Napoli-Lecce, risultato e tabellino

1-0

Reti: 73′ Di Lorenzo (N)

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour (72′ Raspadori), McTominay; Neres (72′ Kvaratskhelia), Lukaku (85′ Folorunsho), Ngonge (57′ Politano). All. Conte.

LECCE (4-5-1): Falcone; Pelmard, Gaspar, Baschirotto, Dorgu; Pierotti (84′ Oudin), Coulibaly (77′ Rebic), Ramadani, Rafia (69′ Pierret), Banda (69′ Sansone); Krstovic. All. Gotti.