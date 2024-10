Napoli-Lecce, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Al Maradona il Napoli di Conte ospita il Lecce di Gotti. Situazioni opposte per le due squadre, col Napoli che arriva al match da capolista mentre il Lecce è reduce da un pesantissimo 0-6 subito in casa dalla Fiorentina di Palladino. Conte pensa per la prima volta in stagione ad un turnover un po’ più accentuato, con Kvaratskhelia destinato alla panchina: questo in vista della partita contro il Milan. La partita sarà visibile su DAZN.

Napoli-Lecce, le probabili scelte di Conte e Gotti:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Neres, Lukaku, Ngonge. Allenatore: Antonio Conte.

Ballottaggi: Rrahmani-Marin 60-40%, Buongiorno-Juan Jesus 60-40%, Olivera-Spinazzola 60-40%, Ngonge-Kvaratskhelia 55-45%

Indisponibili: Lobotka

LECCE (4-3-3): Falcone; Pelmard, Baschirotto, Gaspar, Dorgu; Coulibaly, Pierret, Ramadani; Banda, Krstovic, Rebic. Allenatore: Luca Gotti

Ballottaggi: Pelmard-Jean 60-40%, Banda-Morente 55-45%, Rebic-Pierotti 60-40%

Indisponibili: Berisha, Burnete, Bonifazi, Guilbert, Hasa, Marchwinski

Squalificati: Gallo