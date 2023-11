Sono ore decisive in casa Napoli, per quanto riguarda il futuro della panchina e della stagione. Infatti, sembra essere sempre più vicino l’addio di Rudi Garcia che paga un avvio di stagione al di sotto delle aspettative, ma soprattutto la sconfitta di domenica al Maradona contro l‘Empoli. Il presidente De Laurentiis avrebbe optato per il ritorno di Mazzarri.

Mazzarri ad un passo dal Napoli

Sembrava tutto fatto con Igor Tudor nelle scorse ore, ma come spesso accade il presidente degli azzurri regala colpi di scena. Infatti, nella mattinata di oggi, come riporta “Sky Sport“, De Laurentiis avrebbe intensificato i contatti con Walter Mazzarri. Il patron azzurro sarebbe convinto dall’ex allenatore dell’Inter fra le altre, perché accetterebbe un contratto di sei mesi, senza opzioni per il futuro; dunque, potrebbe tornare dopo 10 anni a sedere sulla panchina dei partenopei.

All’ex tecnico del Marsiglia invece è stato offerto un anno di contratto, nonostante preferisse un contratto con durata maggiore avrebbe dato l’ok, ora resta in attesa della decisione finale.

Arrivano ulteriori aggiornamenti per il sostituto di Garcia, come ripota TMW, il presidente De Laurentiis avrebbe ribaltato la situazione ed ora Mazzarri è veramente ad un passo dalla panchina dei partenopei. Per lui oltre ad un contratto di sette mesi, è pronto un ingaggio da un milione di euro. Dieci anni dopo dunque si riaprirà l’era Mazzarri a Napoli.