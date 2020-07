Napoli-Milan 2-2: Spettacolare pareggio al San Paolo. Highlights e tabellino

Napoli-Milan 2-2

Oggi al San Paolo si sfidano la prima e la quarta squadra per possesso medio in Serie A. Si nota eccome. Ogni volta che le due formazioni conquistano la palla, iniziano a farla girare con la velocità giusta perché il possesso non è mai troppo lento, né frenetico. Viene così scritto sempre un romanzo diverso con tanti tocchi di qualità e molti protagonisti diversi. Nel primo tempo il Napoli crea più occasioni. Donnarumma deve impegnarsi su un rasoterra di Mertens che salta due avversari e arriva al tiro. Ancora il belga indossa gli sci e inizia lo slalom in area, serve Callejon, ma si supera di nuovo il portiere del Milan. Gol sbagliato, rete subita, si dice di solito in questi casi. Infatti, la squadra di Pioli si sveglia e inizia a scrivere la sua storia a tinte più nere che rosse, come la maglia di stasera. Segna Theo Hernandez, lasciato libero di schiacciare a pochi passi dalla porta su un cross di Rebic. Un’ottima mossa da parte del Milan consiste nell’utilizzare Ibrahimovic come regista, avanzato ma non solo. Lo svedese infatti a volte scende addirittura sulla linea dei difensori, in una forma estremizzata della Salida Lavolpiana. Ibra arriva fin laggiù per gestire dei palloni in libertà perché davanti non lo molla neanche un attimo Koulibaly. Il senegalese lo mette sempre sotto pressione e, una volta riconquistata la palla, imposta con personalità. Da una sua avanzata di forza nasce il calcio di punizione che porta al gol del Napoli. Un cross radente che non prende nessuno, sorprende Donnarumma. In questo caso il numero 99 si arrende in maniera un po’ goffa perché respinge lasciando il pallone nell’area piccola, dove Di Lorenzo è libero di appoggiare in porta. Il Milan non gioca male, ma i partenopei a tratti dominano. Infatti, a inizio secondo tempo passano subito in vantaggio. Pase de la muerte di Callejon per Mertens, che calcia forte sul primo palo, dove Donnarumma neanche questa volta è impeccabile. Il pallone gli passa sotto le gambe e quindi in porta. I rossoneri sembrano un po’ senza fiato, come Ibrahimovic, che dopo il gol subito esce abbastanza stizzito. Entra Bonaventura che invece porta un bombolone di ossigeno trovando il piede di Maksimovic nell’area del Napoli. Batte il calcio di rigore in maniera perfetta Kessie, a coronamento di un’altra partita giocata con responsabilità e qualità. Dimostra molta meno attenzione Saelemaekers, espulso dopo 2 gialli in 5 minuti. Costringe così il Milan a chiudersi e soffrire nel recupero. Alla fine però, un punto non accontenta nessuno perché la Roma respira e il Sassuolo soffia sul collo.

Napoli-Milan: tabellino e highlights

Marcatori: 34′ Di Lorenzo, 60′ Mertens; 20′ Theo, 73′ Kessie (r)

Napoli:(4-3-3) Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne. A disposizione: Meret, Luperto, Hysaj, Ghoulam, Manolas, Demme, Allan, Elmas, Younes, Lozano, Politano, Milik. Allenatore: Gennaro Gattuso

Milan:(4-3-3) Donnarumma, Theo, Romagnoli, Kjaer, Conti, Kessie, Bennacer, Rebic, Calhanoglu, Paquetà, Ibrahimovic. A disposizione: Saelemaekers, Begovic, Soncin, Calabria, Gabbia, Laxalt, Bonaventura, Biglia, Krunic, Brescianini, Maldini, Leao. Allenatore: Stefano Pioli

Arbitro: Federico La Penna

Ammoniti: 10′ Di Lorenzo, 30′ Mario Rui; 75′ Theo, 77′ Conti, 85′ Salaemaekers

Espulsi: 88′ Salaemaekers