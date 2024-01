Napoli, Mourinho vuole restare in Italia: De Laurentiis ci prova

Il Napoli vuole provare ad ingaggiare Mourinho per la prossima stagione

Josè Mourinho è stato sollevato questa settimana dalla panchina della Roma. Per il futuro del tecnico è spuntata subito la possibilità Arabia Saudita, ma secondo quanto riporta il Sunday Times, ci sarebbe un club italiano che la prossima settimana incontrerà l’allenatore portoghese.

Napoli, Mourinho incontrerà De Laurentiis in settimana

Il tecnico, secondo il quotidiano vorrebbe restare in Italia. Il Napoli secondo quanto si legge vorrebbe tentare di ingaggiare Mourinho per la prossima stagione. Questa settimana infatti, De Laurentiis incontrerà il tecnico portoghese per capire i margini di manovra.