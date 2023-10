Il Napoli ritrova tutti i giocatori i giocatori partiti con le nazionali, ma con un Osimhen piuttosto malconcio. Per L’attaccante nigeriano si prospetta un periodo alquanto nero, il rapporto con Garcia, i problemi familiari in Nigeria e per non farsi mancare nulla anche l’infortunio.

Napoli, le condizioni di Osimhen

Come riportato da areanapoli.it l’attaccante, bomber del Napoli, avrebbe riscontrato problemi alla gamba destra durante l’amichevole fra Nigeria e Arabia Saudita. Preoccupazioni confermate dagli accertamenti svolti stamane che evidenziano una leggera lesione al bicipite femorale della gamba destra. Il giocatore resterà fuori all’incirca un mese o poco più, salvo imprevisti, ma l’ombra di un ritorno dopo la sosta di Novembre è un opzione più che concreta. I tifosi partenopei sperano in un ritorno repentino soprattutto perché il Napoli sarà impegnato sia in Serie A sia in Champions.