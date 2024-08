Napoli-Parma, probabili formazioni e dove vederla

Queste le probabili formazioni di Napoli-Parma in vista della sfida di domani del Maradona con gli azzurri di Conte che dopo la bella vittoria contro il Bologna ora non vogliono più fermarsi. Non sarà facile perchè di fronte ci sarà il Parma, che ha già fermato Fiorentina e Milan. La gara di domani sera andrà in onda su Dazn.

Napoli-Parma, le probabili formazioni:

Napoli (3-4-2-1): Meret – Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno – Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola – Politano, Kvaratskhelia – Lukaku. All. Conte.

Parma (4-2-3-1): Suzuki – Coulibaly, Balogh, Circati, Valeri – Estevez, Bernabé – Man, Sohm, Mihaila – Bonny. All. Pecchia.