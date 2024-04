Napoli-Roma, proposta della Lega bocciata dai giallorossi | Le ultime

Tanti gli impegni per i giallorossi nelle prossime settimane

Dopo la decisione della Lega Serie A di disputare i restanti minuti di Udinese-Roma giovedì 25 alle 20 (con conseguente comunicato polemico dei giallorossi), arriva un’importante novità per quanto riguarda la sfida del Maradona contro il Napoli, in programma domenica 28 alle 20:45.

Napoli-Roma rimane domenica alle 20:45

Secondo La Lega permetterà alla Roma di anticipare la sfida al sabato sera (sempre alle 20:45) ma i giallorossi, sentendosi presi in giro per l’opzione proposta, lasceranno le cose come stanno. Dopo la conferma ufficiale verranno quindi diramati gli anticipi e i posticipi di tutta la giornata.