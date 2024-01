Napoli-Salernitana: probabili formazioni e dove vederla

Napoli e Salernitana apriranno, con Genoa e Torino, le danze del girone di ritorno di Serie A. Arrivati a questo punto, si potrebbe dire che ambo le squadre siano stato le delusioni maggiori di questa prima metà di campionato. Il Napoli arriva a questo match in seguito alla sconfitta per 3 reti a 0 in casa del Torino, e non vince in Serie A dal 16 dicembre, quando ha battuto il Cagliari al Maradona per 2-1. La Salernitana non se la passa bene neanch’essa, con soli 4 punti ottenuti nelle ultime 7 partite.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Fazio, Gyomber; Sambia, Martegani, Legowski, Bradaric; Tchaouna, Candreva; Simy. All. F. Inzaghi.

Dove vederla

Il fischio d’inizio del derby campano ci sarà sabato 13 gennaio alle 15 e la partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn con collegamento a partire dalle 14.30.