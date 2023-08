Napoli-Sassuolo, le ultimissime sulle formazioni

Esordio casalingo per i Campioni d’Italia, in campo questa sera alle 20.45. Garcia, dopo la buona prestazione di Frosinone, conferma il 4-3-3 composto da: Meret tra i pali; Rrhmani e Juan Jesus centrali di difesa, Di Lorenzo e Mario Rui terzini; Anguissa, Lobotka e Zielinski in mezzo al campo; Politano e Kvara a sostegno di Victor Osimhen. 4-2-3-1 per Dionisi che sceglie Consigli in porta; Toljan, Erlic, Viti e Vina in difesa; Lopez ed Henrique a centrocampo; Defrel, Bajrami e Laurienté dietro all’unica punta, Pinamonti.

Le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Viti, Vina; Lopez, Henrique; Defrel, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi.