Napoli-Verona, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

La partita tra Napoli e Hellas Verona, in programma domenica 4 febbraio 2024 al Diego Armando Maradona di Napoli, si preannuncia come uno scontro tra due squadre con obiettivi diversi in questa fase della Serie A. Mentre il Napoli cerca di rientrare nella corsa per le posizioni europee, trovandosi al nono posto con 32 punti, il Verona lotta per evitare la retrocessione, posizionandosi al sedicesimo posto con 18 punti​​​​.

Napoli-Verona, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, il Napoli è favorito per la vittoria finale, con il segno 1 che oscilla intorno a 1.40 su Snai e 1.43 su Sportbet, il pareggio (X) si attesta intorno al 4.75 mentre una vittoria del Verona (segno 2) si trova anche quota 7.75. Ecco la comparazione quote di Napoli e Verona dei bookmakers: