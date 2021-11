Nazionale, nuova tegola per Mancini: si ferma un altro big

Il giocatore non è riuscito a recuperare

Mancini continua a perdere pezzi. Dopo l’infortunio di Immobile, il ct della Nazionale, per il match di venerdì, dovrà rinunciare ad un’altra delle sue colonne portanti: Giorgio Chiellini. Il difensore, già dopo il match contro la Fiorentina, aveva accusato qualche problema all’adduttore ma, nonostante ciò, aveva deciso di rispondere alla convocazione. Tuttavia non è riuscito a recuperare dall’affaticamento muscolare, e dovrà osservare un periodo di stop.

Si profila un ballottaggio tra Acerbi e Bastoni

Allo stato attuale non si conosce per quanto tempo il centrale dovrà stare a riposo. L’unica cosa certa è che ha già lasciato il ritiro di Coverciano per iniziare le cure con i medici della Juventus. Al suo posto scalpitano sia Acerbi che Bastoni. Uno dei due verrà schierato dal tecnico azzurro al fianco di Bonucci, nella sfida contro la Svizzera.