Nazionale, parla Mancini: “Ecco perché ho lasciato”

Mancini: “Niente contro Buffon e Barzagli, ma non ho accettato il cambio di staff”

Roberto Mancini, ormai ex ct della Nazionale, ha voluto chiarire la sua posizione ai microfoni de Il Messaggero. Il tecnico campione d’Europa ha dichiarato: “Non mi sentivo più nell’ambiente giusto. Lo staff non andava bene? Ma ero lo stesso con cui avevo vinto il campionato d’Europa. Cosa c’era che non andava? Cosa era cambiato?”

Mancini ha aggiunto: “Sapevo che il presidente Gravina avrebbe scelto Gianluigi ed era la soluzione giusta dopo l’addio di Vialli. Niente contro di lui. E niente neanche contro Barzagli, perché per me andava bene integrare lo staff. Se a un allenatore toccano lo staff di fiducia è come certificare la mancanza di fiducia nel gruppo di lavoro”.