Nazionale San Marino: ufficiale l’amichevole con la Lettonia

Dopo l’annuncio della sfida tra Slovenia e San Marino, che vedrà i Biancoazzurri in trasferta il prossimo 7 ottobre, poco prima dell’incontro di Nations League in Liechtenstein, arriva oggi l’ufficialità di un seconda partita amichevole per i ragazzi di Varrella. Anche qui – vista la riformulazione dei calendari internazionali post emergenza Covid – la Nazionale anticiperà un gara ufficiale, quella di novembre con Gibilterra. L’ultimo confronto in seno al Gruppo D2 di UEFA Nations League è calendarizzato per sabato 14 novembre (San Marino Stadium, ore 15:00) e sarà preceduto di tre giorni dall’amichevole tra San Marino e Lettonia dell’11 novembre prossimo, sempre al San Marino Stadium.

I precedenti

Sono quattro i precedenti tra le selezioni oggi guidate da Franco Varrella e Dainis Kazakevičs (che debutterà sulla panchina della Lettonia in Nations League), tre dei quali a favore della formazione baltica e giocati in due bienni internazionali consecutivi. Nelle due sfide disputate in territorio sammarinese, i lettoni di sono imposti di misura (1-0) con le reti di Jelisejevs – quando il confronto era un inedito – e Rubins due anni più tardi. Se l’ultimo riscontro – pur distante 17 anni – premia i baltici con un successo per 3-0, la prima volta a Riga è entrata ormai nell’immaginario collettivo della Nazionale sammarinese e dei suoi tifosi. Nell’aprile del 2001 infatti, i Biancoazzurri incassarono il vantaggio baltico dopo pochi secondi dall’inizio dell’incontro e per mano di Pahars. Ciononostante all’ora di gioco, sugli sviluppi di un calcio di punizione laterale, Nicola Albani si fece spazio in area di rigore avventandosi in tuffo di testa sul pallone che sarebbe poi valso uno storico pareggio (1-1).

Nazionale San Marino: il calendario completo del 2020

Definito e definitivo dunque il calendario internazionale di San Marino in vista di un autunno di calcio internazionale. La squadra agli ordini di Varrella ha ripreso ieri il lavoro sul campo e già nelle prossime ore il Commissario Tecnico annuncerà il programma di allenamenti e relative convocazioni orientate alla prossima settimana.