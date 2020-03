Nba, altro stop per Milwaukee. Bene Toronto: i risultati del 10 marzo

Nba, altro stop per Milwaukee. Bene Toronto

Nba Risultati 10 marzo | Un altro stop per Milwaukee. Nella serata Nba, i Bucks capolista in Eastern Conference si arrendono in casa di Denver (109-95) e incassano la terza sconfitta consecutiva, la quarta nelle ultime cinque gare. A spingere i padroni di casa ci pensano Murray (21 punti e 6 assist) e Millsap (20 punti e 10 rimbalzi). Agli ospiti, in versione rimaneggiata, non bastano i 23 punti di Korver. Bene Toronto, che passa sul parquet di Utah (101-92). Grandi protagonisti nelle file dei canadesi Siakam e Ibaka, autori di 27 punti a testa. Servono due supplementari ad Atlanta per avere la meglio su Charlotte: gli Hawks si impongono alla State Farm Arena 143-138 nel segno di Young (31 punti e 16 rimbalzi), agli Hornets non sono sufficienti i 40 punti di Rozier.

Nba: i risultati del 10 marzo

Sono tre le gare disputate nella notte italiana della regular season Nba. Questi i risultati: