NBA, i Lakers battono Denver. Bene Doncic: i risultati del 13 febbraio

NBA, i Los Angeles Lakers vincono a Denver

Risultati NBA 13 febbraio | I Los Angeles Lakers chiudono nel migliore dei modi una prima parte di stagione quasi perfetta, vincendo in trasferta per 120-116 dopo un tempo supplementare sui Denver Nuggets al termine di una sfida combattuta e tirata per 53 minuti. La squadra di LeBron James conquista così il 17° successo in fila in trasferta contro una squadra dell’Ovest: un record mai visto prima negli ultimi 50 anni, una delle tante dimostrazioni di forza di un gruppo che chiude sul 2-1 la serie contro Denver e si garantisce un’opportunità in più di arrivare davanti in caso di coincidenza di record al termine della regular season. Protagonista neanche a dirlo in casa Lakers è LeBron James che chiude con la 12° tripla doppia della sua stagione e raggiunge Doncic come primatista assoluto dell’intera NBA. Proprio Luka Doncic torna e Dallas riprende a volare. Lasciato alle spalle l’infortunio alla caviglia, la point guard slovena guida i Mavericks (33-22) nel comodo successo contro i Sacramento Kings (21-33). Doncic invece torna subito protagonista con i suoi 33 punti, 12 assist, 8 rimbalzi, 10/18 al tiro e 3 triple a referto in soli 31 minuti di gioco. Un uragano affiancato dai 27, 13 rimbalzi e 5 assist di un complementare Kristaps Porzingis.

NBA i risultati del 13 febbraio

Nella notte italiana si sono disputate 11 gare in Nba. Questi i risultati.