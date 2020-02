Nba, Gallinari spinge OKC. Melli ko con i Lakers: i risultati del 26 febbraio

Nba, Gallinari spinge OKC. Melli ko con i Lakers

NBA Risultati 26 febbraio | Bilancio in chiaroscuro per i colori italiani nella notte del 26 febbraio in Nba. Sorride Danilo Gallinari con Oklahoma, cade Nicolò Melli con New Orleans. I Thunder si impongono sul parquet di Chicago (124-122), il ‘Gallo’ è il miglior realizzatore con 24 punti e 4 rimbalzi in 31 minuti. Bene anche Schroder (21 punti) e Gilgeous-Alexander (21 punti e 11 rimbalzi). Ai Bulls non bastano i 41 punti di LaVine e White (35 punti). Battuta d’arresto invece per i Pelicans, battuti in casa dei Lakers 118-109. Il bottino di Melli, uscito dalla panchina è di 11 punti, 6 rimbalzi e 2 assist in 27 minuti, il migliore dei suoi è Ingram (34 punti) seguito da Williamson (29 punti). A spingere i padroni di casa i 40 punti di LeBron James (con 8 rimbalzi e 6 assist), in evidenza tra i gialloviola anche Davis (21 punti e 14 rimbalzi). Tiene il passo dei gialloviola Denver, che supera Detroit 115-98. In evidenza poi il successo di Milwaukee, che passa a Toronto 108-97 nel segno di Middleton (22 punti) e il solito Antetokounmpo (18 punti punti e 17 rimbalzi): i Bucks, al quarto successo consecutivo, consolidano il primato a Est. Successo in trasferta anche per Boston, che espugna il parquet di Portland 118-106 con il fondamentale contributo di Tatum (36 punti). Nessun problema per Indiana che regola 119-80 Charlotte, altro ko per Golden State: i Warriors fanalini di coda ad Ovest si arrendono in casa contro Sacramento (94-112).

Nba: i risultati del 26 febbraio

Sono sette le gare disputate nella notte italiana del 26 febbraio sui parquet dell’Nba per la regular season, questi i risultati: