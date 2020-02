NBA, Middleton lancia i Bucks nell’overtime: i risultati del 25 febbraio

NBA, Middleton lancia i Bucks nell’overtime

NBA Risultati 25 febbraio | A Milwaukee gli All-Star sono due (o forse anche di più, come sottolineato più volte da Giannis Antetokounmpo) e nella partita contro Washington è arrivata l’ennesima conferma: Khris Middleton infatti si è caricato la squadra sulle spalle nel finale, trascinando i Bucks all’ottavo successo nelle ultime nove sopperendo al meglio all’assenza del n°34 greco. Antetokounmpo infatti chiude con 22 punti e 14 rimbalzi una sfida in cui è costretto ad abbandonare il parquet per raggiunto limite di falli con 90 secondi dei regolamentari ancora da giocare. Washington al momento dell’uscita dal parquet dell’MVP in carica era nel pieno di una rimonta impetuosa, che ha riportato avanti nel punteggio i capitolini dopo essere stati sotto anche di 17 lunghezze – ritornati in vantaggio a un minuto dalla sirena grazie a un super Bradley Beal. A quel punto Middleton ha concluso il lavoro: suoi gli ultimi 9 punti realizzati nel supplementare da Milwaukee, in una gara da 40 complessivi con 15/28 dal campo, 5 assist e 5 rimbalzi. Sue anche le due triple a segno che mettono due possessi di distanza tra le squadre nell’overtime – il colpo di grazia per fermare gli Wizards. Bradley Beal invece è il primo giocatore negli ultimi 13 anni a chiudere due partite in fila in back-to-back con almeno 50 punti a referto (l’ultimo a riuscirci era stato Kobe Bryant): sono 55 quelli segnati contro Milwaukee, di cui 22 nel quarto periodo e 7 nell’overtime. Uno sforzo enorme, affiancato da uno Shabazz Napier da 27 punti – suo massimo in stagione – e poco altro; canestri che non permettono a Washington di evitare la terza sconfitta in fila e di vedere la zona playoff allontanarsi sempre di più.

NBA i risultati del 25 febbraio

