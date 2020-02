NBA, Gallinari batte Belinelli i Lakers domano i Celtics: tutti i risultati

NBA, i Lakers domano i Celtics: tutti i risultati

NBA Risultati Lakers Celtics | Sette le partite disputate nella notte italiana del 24 febbraio in NBA, con tutte e tre gli italiani in campo. Continua l’ottimo momento degli Oklahoma City Thunder che travolgono per 131-103 i San Antonio Spurs. Per Danilo Gallinari 12 punti, 4 rimbalzi e 1 assist, ma il migliore in campo è Shai Gilgeous-Alexander da 22 punti e 13 rimbalzi. Non bastano agli Spurs i 13 punti di Marco Belinelli, sconfitto nel derby tutto azzurro con il Gallo. Ottima la prova anche di Niccolò Melli nella vittoria dei New Orleans Pelicans per 115-101, contro i derelitti Golden State Warriors. L’azzurro eguaglia il suo best in carriera con 20 punti, 5 rimbalzi e 6/7 da tre. Pelicans trascinati alla vittoria da uno scatenato Zion Williamson, autore di 28 punti.

Il match dello Staples Center

Nel big match della notte, i Los Angeles Lakers superano i Boston Celtics per 114-112 in una grande classica del campionato NBA. Decisivi per i gialloviola un Lebron James da 29 punti, 8 rimbalzi e 9 assist e un Anthony Davis da 32 punti e 13 rimbalzi. Non basta ai Celtics il career high da 41 punti di uno scatenato Jayson Tatum. Da segnalare in tribuna la presenza della leggenda dei Celtics Bill Russel con la maglia di Kobe Bryant, di cui questa sera è in programma la commemorazione allo Staples Center. Nelle altre gare della notte, i Toronto Raptors superano gli Indiana Pacers 127-81 grazie ad un Pascal Siakam da 21 punti. I Denver Nuggets superano 128-116 i Minnesota Timberwolves con Nikola Jokic e Paul Millsap autori di 20 e 25 punti. Vittoria per 126-117 per i Chicago Bulls contro gli Washington Wizards nonostante un Bradley Beal da 53 punti. Infine i Portland Trail Blazers superano 107-104 i Detroit Pistons grazie ai 41 punti di CJ McCollum.

Tutti i risultati della notte del 24 febbraio

I risultati delle sfide valide per la regular season Nba disputate nella notte del 24 febbraio: