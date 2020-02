Nba, prova di forza di Antetokounmpo: i risultati del 23 febbraio

Nba, prova di forza di Antetokounmpo

NBA Risultati 23 febbraio | Convincente successo dei Milwaukee Bucks che dominano in casa contro i Philadelphia 76ers 119-98 firmando così il loro secondo successo consecutivo. Decisiva la prestazione di Giannis Antetokounmpo che una doppia doppia da 31 punti e 17 rimbalzi vince la sfida a distanza con Joel Embiid (17 punti e 11 rimbalzi). Continuano a vincere gli Houston Rockets che piegano gli Utah Jazz per 120-110. Ottima la prestazione di James Harden che firma 38 punti ma anche Russell Westbrook con 34 punti mette la firma sul successo dei Rockets. Agli Utah non bastano i 31 punti di Donovan Mitchell. Successo dei Miami Heat grazie ai 24 punti di Kendrick Nunn mentre continua la crisi in casa dei Clippers superato in casa dal sacramento Kings per 112-103

NBA i risultati della notte del 23 febbraio

I risultati delle partite della regular season Nba: