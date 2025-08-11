Milan, è fatta per l’arrivo di De Winter | I dettagli della trattativa

Milan, affare lampo con il Genoa: arriva De Winter

Il Milan è pronto ad accogliere Koni De Winter. In poche ore i rossoneri hanno chiuso una trattativa rapida e mirata, individuando nel difensore belga del Genoa l’erede ideale di Malick Thiaw, appena ceduto al Newcastle per 40 milioni. L’intesa con il club ligure, stando alle parole di Fabrizio Romano, è arrivata sulla base di 20 milioni di euro più 5 di bonus, con il 20% della cifra destinato alla Juventus in virtù dell’accordo stipulato nel 2023, al momento del passaggio di De Winter al Grifone.

Le visite mediche e la firma del contratto sono previste all’inizio della prossima settimana, con l’obiettivo di mettere il giocatore a disposizione già per la gara di Coppa Italia. Il Milan ha messo sul tavolo un quinquennale da 1.5 milioni di euro netti a stagione, superando così la concorrenza di Inter e Bologna, che si erano informate nelle scorse settimane sulla sua situazione.

Con il via libera ormai certo, resta solo da perfezionare qualche dettaglio formale prima dell’annuncio ufficiale. Per De Winter si prospetta così una nuova avventura in una piazza ambiziosa, pronto a misurarsi con un ruolo centrale nella difesa di Max Allegri.